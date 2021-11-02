90 دولة توافق على مبادرة لخفض انبعاثات الميثان 30% بحلول 2030

رام الله - دنيا الوطنأفاد البيت الأبيض بأن أكثر من (90) دولة وافقت على مبادرة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من أجل خفض انبعاثات الميثان التي تسبب تغير المناخ بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، بينها (15) دولة من أصحاب أعلى الانبعاثات.وقال البيت الأبيض في بيانٍ نشره موقع البيت الأبيض الإلكتروني: "في الحفل الرسمي في اليوم الثاني من المؤتمر 26 للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP26)، سيتم الإعلان عن انضمام أكثر من 90 دولة إلى المبادرة".وأضاف بيان البيت الأبيض: "بما في ذلك (15) من بين أكبر (30) دولة من حيث حجم الانبعاثات، منها الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وإندونيسيا وباكستان والأرجنتين والمكسيك ونيجيريا والعراق وفيتنام وكندا".ونشر البيت الأبيض خطة عمل مباشرة في الولايات المتحدة، تتمثل في التخطيط لتقلص صناعة النفط والغاز من الانبعاثات بنحو 75٪، وستقوم الولايات الأمريكية كل على حدة بوضع تدابيرها الخاصة.وصرحت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية في وقت سابق، بأن الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سيطلقان مبادرة عالمية لخفض انبعاثات الميثان بنسبة 30٪ بحلول عام 2030، في المؤتمر السادس والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP-26).