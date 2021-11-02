رئيس الوزراء البريطاني يحذر في "قمة المناخ" من اختفاء 3 مدن

وتأتي "قمة كوب 26"، التي افتتحت رسمياً، يوم الأحد وتستمر حتى 12 تشرين الثاني/ نوفمبر، بعد ست سنوات من توقيع اتفاقية باريس التاريخية من قبل ما يقرب من 200 دولة لمنع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، ومتابعة الجهود لوضع حد للحرارة عند 1.5 درجة مئوية.



وتستضيف بريطانيا محادثات المناخ بوساطة الأمم المتحدة في غلاسكو، اسكتلندا، فيما وصف بأنه آخر وأفضل فرصة للبشرية لتأمين مستقبل قابل للعيش، ولهذا السبب، يُنظر إلى القمة التي طال انتظارها على أنها إحدى الاجتماعات الدبلوماسية المهمة في التاريخ.







رام الله - دنيا الوطنحذر بوريس جونسون، رئيس الوزراء البريطاني، من اختفاء ثلاثة مدن في حال لم يتم اتخاذ إجراءات لمنع ارتفاع درجات الحرارة على سطح الأرض.جاء ذلك في كلمة ألقاها في قمة المناخ "كوب 26" التي تستضيفها مدينة غلاسكو الاسكتلندية، أمس الإثنين، حيث حذر رئيس الوزراء البريطاني من ارتفاع درجات حرارة الكرة الأرضية أربع درجات، بحسب ما جاء على موقع وكالة (سبوتنيك) الروسية.وقال جونسون: "أربع درجات ونقول وداعاً لمدن بأكملها، ميامي، الإسكندرية، شنغهاي، كلهم ​​سيضيعون تحت أمواج البحر"، مضيفاً: "كلما فشلنا في أخذ التدابير المناسبة، ساء الوضع وكان علينا دفع الثمن باهظاً، إن الإنسانية استهلكت وقتها وحان الوقت للتصدي للتغير المناخي".وأشار إلى اتفاقية باريس الذي لم يتم الالتزام بتحقيق البنود التي نصت عليها، مشدداً على أهمية تقليل الاعتماد على الفحم نظراً لخطورته في الاحتباس الحراري والتغير المناخي.