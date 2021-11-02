المغرب تخطط لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 1.6 مليار دولار

رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الخارجية المغربية، أمس، أن المملكة تنوي لحشد استثمارات دولية لقطاع طاقة الرياح بقيمة 14.5 مليار درهم، ما يساوي حوالي 1.6 مليار دولار.وقالت الوزارة، في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاحتماعي (تويتر): "تهدف السياسة الطاقية في المغرب إلى الرفع من مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الطاقي إلى 52% بحلول سنة 2030. وتعد الطاقة الريحية مكونا رئيسيا في هذه الاستراتيجية، حيث خصصت لها استثمارات بلغت حوالي 14.5 مليار درهم".وأضافت الخارجية المغربية أن تفعيل البرنامج المغربي المندمج لطاقة الرياح والذي تعادل قدرته 1000 ميغاواط، سيتم بحلول العام 2024.وأشارت إلى أنه "سيمكن من إحداث محطات لإنتاج الكهرباء موزعة عبر التراب الوطني من طانجة إلى الداخلة".