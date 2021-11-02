روسيا: إلغاء رحلات الطيران لسوء الأحول الجوية

وأفاد بيان لوكالة النقل الجوي الفيدرالية الروسية، أن الضباب الكثيف تسبب بإلغاء وتأجيل أكثر من 100 رحلة جوية، حيث تأجلت 17 رحلة وألغيت ست رحلات في مطار (فنوكوفو)، وأجلت 22 رحلة وألغيت 15 في مطار (دوموديدوفو)، وتأجيل31 رحلة والغيت 15 في مطار (شيريميتيفو).



وأوضح البيان أن أكثر من 30 طائرة كانت متجهة إلى مطارات العاصمة الروسية موسكو غادرت إلى مطارات بديلة بسبب الضباب الكثيف.







رام الله - دنيا الوطنشهدت حركة الطيران في المطارات الكبرى للعاصمة الروسية موسكو الليلة الماضية وصباح اليوم، حالة من الاضطراب الشديد مع الإعلان عن إلغاء وتأجيل عشرات الرحلات بسبب سوء الأحول الجوية.