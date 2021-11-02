ماذا علق أمراء سعوديون على أزمة لبنان؟



وعقب خالد بن عبد الله بن فهد بن فرحان آل سعود الأمير السعودي، على الأزمة قائلاً: "أخشى أن يكون في الإعلام المحسوب علينا قرداحي آخر ونحن لا ندري، وقد قيل: ماحك جلدك مثل ظفرك".



بدوره، أعاد الأمير سطام بن خالد آل سعود، نشر مقطع فيديو لإعلامي سعودي، قائلاً: "قصة تكشف محاولات العاملين بقناة (mbc) محاربة الشخصيات السعودية داخل القناة، أي أن ما كان يحدث هو إخفاء وتحجيم المواطنين لصناعة شخصيات غير سعودية من أمثال قرداحي وغيره".



في ذات السياق، ذكر عبد الرحمن بن مساعد الأمير السعودي، في تغريدة: "بعض مواطني لبنان الإيراني في وسائل التواصل يقولون معلقين على أزمة قرداحي حِلّوا عنّا بقا".



وأضاف الأمير بن مساعد: "أدعو الله أن يتم ذلك، ففي رأيي الشخصي حان الوقت أن نحل عنكم وتحلوا عنّا، وأن يعود سفيركم إليكم وسفيرنا إلينا، فأي جدوى للعلاقات مع دولة تنأى بنفسها عن علاقات حسنة معنا".



وقال في تغريدة أخرى تعليقاً على ما نشرته وزارة الإعلام اللبنانية: "هذا إن صح، وأظنه صحيحا، هو تأكيد أن لبنان مختطف، وإلا فكيف يتبرأ رئيسه ورئيس وزرائه من تصريح قرداحي المسيء للسعودية والإمارات، ويظهر هذا من وزارة إعلامهم".



وتابع: "سنرى إن كان هذا من مصلحة لبنان التي يقول قرداحي أنها أولويته".





رام الله - دنيا الوطنعلق مجموعة من الأمراء السعوديين على الأزمة اللبنانية الخليجة، التي تسبب بها تصريحات جورج قرداحي وزير الإعلام اللبناني حول حرب اليمن، من خلال تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر).