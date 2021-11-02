العاهل السعودي يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة

رام الله - دنيا الوطندعا العاهل السعودي، سلمان بن عبد العزيز، أمس، إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة، يوم الخميس المقبل.جاء ذلك في بيان له، وقال الديوان الملكي السعودي: "تأسياً بسنة النبي محمد بإقامة صلاة الاستسقاء، فقد دعا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إلى إقامة صلاة الاستسقاء في جميع أنحاء المملكة يوم الخميس القادم (الموافق 29 من شهر ربيع الأول 1443 هـ (بالتقوبم الهجري)، حسب تقويم أم القرى"، وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).وتابع البيان: "ينبغي على كل قادر أن يحرص على أداء الصلاة، عملاً بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإظهاراً للافتقار إلى الله جل وعلا، مع الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب من عباده الإكثار من الدعاء والإلحاح فيه".