إسبانيا: الجزائر مستعدة لتقديم لنا المزيد من الغاز إذا لزم الأمر

تيريزا ريبيرا،

أفادتوزيرة الطاقة الإسبانية، اليوم الثلاثاء، أن الجزائر أعلنت عن استعدادها لتقديم المزيد من الغاز لإسبانيا إذا لزم الأمر.جاء ذلك في تصريح لها، وقالت: " إن إسبانيا لديها احتياطات مضمونة تعادل 43 يوما من استهلاك الغاز الطبيعي"، وفق (روسيا اليوم).وأتت هذه الخطوة، إثر الأزمة المتصاعدة بين الجزائر والمغرب، فقد لمحت الجزائر إلى إمكانية وقف ما تضخه من غاز طبيعي لإسبانيا والبرتغال عبر خط أنابيب يمر عبر الأراضي المغربية وتستفيد منه الرباط.