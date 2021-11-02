الأردن يسجل أعلى حصيلة بإصابات (كورونا) اليومية منذ أبريل الماضي

رام الله - دنيا الوطنسجلت وزارة الصحة الأردنية أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس (كورونا) منذ 27 نيسان/ إبريل الماضي، بعد تسجيل 2120 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أنه تم تسجيل 14 وفاة جراء مضاعفات الإصابة بالفيروس التاجي، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأشارت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في المملكة وصل إلى 11052، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 864661.في السياق، قال حمد حسن الطراونة، استشاري الأمراض الصدرية والتنفسية والعناية الحثيثة في الأردن، في تصريح لموقع (خبرني) إن "المملكة تشهد انتكاسة وبائية واضحة".وأضاف الطراونة أن "الأردن يشهد ارتفاعاً بنسبة الفحوصات الإيجابية والحالات النشطة".وأرجع الطراونة الارتفاع إلى فتح قطاعات مثل المدارس والجامعات وإقامة المهرجانات والتجمعات الكبيرة في ظل عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية علاوة على ضعف وتيرة التطعيم ضد الفيروس.