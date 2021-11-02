شؤون فلسطينية

الإدارة العامة لهندسة المركبات تجتمع مع شرطة المرور ومراكز الفحص الفني

الإدارة العامة لهندسة المركبات تجتمع مع شرطة المرور ومراكز الفحص الفني
رام الله - دنيا الوطن
عقدت الإدارة العامة لهندسة المركبات بوزارة النقل والمواصلات اجتماعاً مع الإدارة العامة لشرطة المرور ومراكز الفحص الفني بحضور العقيد إبراهيم أبو جياب و أ. أحمد الشرفا عن مركز الأقصى و أ. حيدر ساق الله عن جمعية سائقي المركبات العمومي لمناقشة حملة الفحص الشتوي وذلك اليوم في مقر الوزارة.

بدوره رحب أ. بهاء الآغا نائب مدير عام الإدارة بالحضور مؤكداً على أهمية تكاتف الجهود من قبل جميع الأطراف والمساهمة في حملة الفحص الشتوي التي تعود بالنفع على المواطن في قطاع غزة.

وأضاف الاغا" إن حملة الفحص الشتوي تعتبر ذات أهمية كبيرة لما لها من فائدة كبيرة في الحد من حوادث السير التي انتشرت في الآونة الأخيرة والحفاظ على الأرواح والممتلكات حيث يتم فحص المركبة بشكل كامل".

من جهته أطلع الأغا الحضور على آخر المستجدات والتطورات بخصوص الحملة وإلى أين وصلت الرتيبات، مؤكداً أن وزارته على جهوزية تامة لبدء الحملة والذي من المقرر أن نتطلق في السابع من الشهر الجاري.

واتفق الحضور على آلية توزيع الدوريات عبر المحافظات الخمسة وتوفير كافة الإمكانيات المتاحة لأفراد الحملة وتطبيق المعايير المتفق عليها في عملية فحص المركبة والتشديد في إجراءات الفحص في سبيل الوصول إلى بيئة آمنة مرورياً.




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