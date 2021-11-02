القدس الدولية تحذر من القبول بعرض التسوية لأهالي حي الشيخ جراح



وأضاف" إذا كان هذا التفهم يجري على أهل الحي، فإنه لا يجري عليك كمحامٍ صاحب معرفة وخبرة ودراية بمحاكم الاحتلال وأساليبها، ولا يخفى عليك بكل موضوعية وعقلانية استهداف ماكينة القضم والضم لدى الاحتلال للشيخ جراح بكل أجزائه، وأن أي تسوية تبقى في هذا السياق ولا تخرج عنه".



وختم زيدان رسالته بالتأكد على أن الإجماع الوطني والعربي والإسلامي قد قام على رفض كل تسويات الاحتلال وطروحاته كما عبرت عنه عشرات المواقف خلال الشهور الماضية، وإن خروجك (المحامي سامي ارشيد) عن هذا الإجماع يحملك المسؤولية الوطنية والأخلاقية والقانونية على المستوى الشخصي".



وأضاف" نتطلع إلى رفض مقترحات المحكمة اليوم الثلاثاء، ووقف التعاطي مع أي مقترحات منها، ومواصلة خوض الصراع كما يجب أن تواصَل، ونحن معكم وإلى جانبكم وكذلك شعبكم وأمتكم، فلا تبيعوا تضحياتهم بثمنٍ بخس"، وفقا لرسالة زيدان لمحامي العائلات المقدسية سامي ارشيد.







رام الله - دنيا الوطنحذرت مؤسسة القدس الدولية من مغبة الموافقة على قرار "التسوية" الإسرائيلي، الذي طرحته المحكمة "العليا" التابعة لسلطات الاحتلال، في قضية أراضي حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، معتبرة ذلك بأنه "خروج عن الإجماع الوطني والقومي والإسلامي، وشق للصف".جاء ذلك في رسالة توضيحية لموقف "القدس الدولية"، عقب اتصال أجراه نائب المدير العام للمؤسسة أيمن زيدان، مع محامي العائلات المقدسية في حي الشيخ جراح، سامي ارشيد، بشأن ما رشح عن الموافقة على ما تقدمت به المحكمة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.وقال زيدان في رسالته للمحامي ارشيد: "إن موافقة سبعة عائلات من حي كرم الجاعوني في الشيخ جراح، على التسوية هو أمر يخالف الإجماع الوطني، ويهدد بتقويض قضية الحي سياسياً وجماهيرياً وإعلامياً، ويلقي بظلال ثقيلة على مصير بقية العائلات، وعلى مصير أهالي سلوان الذي تواجه ستة أحياء منه خطر التهجير".وأضاف" إن محاولة بناء مقولات فضفاضة في قضية مصيرية وطنياً وعربياً وإسلامياً كالشيخ جراح تمس مئات الملايين من أمتنا، أمرلا يمكن تمريره".وأشار زيدان بهذا الخصوص إلى أن "التعامل بسرية مع عرض المحكمة وكل تفاصيله منذ شهرين، هو محل تساؤل كبير من طرفنا في مؤسسة القدس الدولية التي تمثل أكبر إطار شعبي عربي وإسلامي".وأكد زيدان بالقول: "لقد كان حي الشيخ جراح منطلقاً لحربٍ بُذلت فيها الدماء، وقُدمت فيها التضحيات، وهُدمت لأجلها أبراجوفقدت لأجلها مئات العائلات مأواها إلى غير رجعة؛ ومحاولة اختزالها بأنها قضية ملكية شخصية تمس العائلات هو تسطيح واختزال وتقزيم يسهم في تفريغ هذه التضحيات الجسام من معناها".وتابع في رسالته" إننا نتفهم أن العائلات في الحي تحت الضغط، وأمام تهويل الاحتلال وتضييقه، وإغراءات المحكمة، قد تتعب منطول المواجهة أو تضعف عزيمتها، و (لكن) أن يتم إحاطة قضيتهم بالسرية لإعادتها إلى خانة القرار الشخصي والذهاب به خلسة عن القوى الوطنية للمحكمة مرفوضٌ جملة وتفصيلاً"، وفق ما جاء بالرسالة.