ستة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام ضد الاعتقال الإداري

رام الله - دنيا الوطنيواصل ستة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح رفضاً لاعتقالهم الإداري، في حين علق الأسير شادي أبو عكر إضرابه بعد 68 يومًا بعد تثبيت الاعتقال الإداري الأخير له.ويعد الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 111 يوم أقدم الأسرى المضربين، وهو من دورا جنوب الخليل وكانت محكمة الاحتلال أعادت له الاعتقال الإداري بعد تجميده لأسابيع؛ محاولة كسر رغم أنه يعاني من وضع صحي خطير في مستشفى "برزلاي" الإسرائيلي.كما يواصل الأسير مقداد القواسمي من مدينة الخليل إضرابه المفتوح منذ (105) يوماً، وما زال يعاني من وضع صحي خطير يهدده بالوفاة المفاجئة؛ بعد أن تبينت إصابته بتسمم في الدم ويقبع في مستشفى "كابلان" الصهيوني.كما يواصل الأسير علاء الأعرج من بلدة عنبتا شرق طولكرم يواصل إضرابه منذ (86) يوماً وترفض محكمة الاحتلال تجميد اعتقاله الإداري رغم وضعه الصحي المتدهور؛ كما يرفض الاحتلال نقله للمستشفى رغم خطورة حالته، وما زال محتجزا في سجن الرملة.كما يواصل الأسرى هشام أبو هواش من دورا جنوب الخليل إضرابه منذ (77) يوماً، ويواصل الأسير عيّاد الهريمي من بيت لحم إضرابه منذ (41) يوماً، ولؤي الأشقر من صيدا قرب طولكرم منذ (24) يوما.