العراق: ارتفاع حصيلة تسمم "واقعة الفلافل" إلى 290 شخصاً

أفادت وسائل إعلام عراقية بارتفاع حالات التسمم في محافظة ميسان جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، إلى 290 شخصاً، في ما تعرف بـ "واقعة الفلافل".



وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق أعلن، أمس الاثنين، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد صاحب مطعم فلافل ومتهمين، على أثر تسمم عشرات المواطنين، وتسجيل حالة وفاة من بينها.



وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي لحظة مهاجمة ذوي المتوفى للمطعم المذكور وتحطيم واجهته.



وأعلنت دائرة صحة ميسان، أمس الإثنين، ارتفاع حصيلة الإصابات في حالات التسمم في مطعم الفلافل الواقع في مدينة العمارة مركز المحافظة إلى 240 حالة، مرجحة وجود "فيروس مائي" وراء الحادثة.







رام الله - دنيا الوطن