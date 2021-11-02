غزة: تسجيل 4 وفيات و217 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4 حالات وفاة جديدة إثر الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد في قطاع غزة.وأشارت الوزارة خلال موجز التقرير اليومي لفيروس "كورونا" في القطاع، إلى أنه تم إجراء 1426 فحصًا مخبريًا خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث تم تسجيل 217 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".وأضافت أنه تم تسجيل 654 حالة تعافي جديدة من مصابي الفيروس، موضحة أن إجمالي تراكمي المصابين منذ بدء الجائحة بلغ 184071 إصابة، وإجمالي الحالات النشطة 3268 حالة، وإجمالي المتعافين 179222 حالة، فيما كان إجمالي الوفيات 1581 وفاة.وأفادت بأن إجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 109 حالات، من بينها 76 حالات خطيرة وحرجة.ونوهت إلى أن إجمالي الجرعات التي وصلت قطاع غزة 768590 جرعة، وإجمالي الأشخاص الذين تلقوا اللقاح 477733 شخصا.