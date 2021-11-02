شؤون فلسطينية

شؤون القدس: قضية الشيخ جراح سياسية بامتياز ومحاكم الاحتلال أداة لخدمة مخططاته

شؤون القدس: قضية الشيخ جراح سياسية بامتياز ومحاكم الاحتلال أداة لخدمة مخططاته
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة شؤون القدس، اليوم الثلاثاء، على أن قضية حي الشيخ جراح سياسية بامتياز، ومحاكم الاحتلال ليست سوى أداة في خدمة المؤسسة الحكومية الإسرائيلية لتنفيذ مخططاتها في دولة فلسطين بشكل عام، ومدينة القدس المحتلة بشكل خاص.

وقالت الوزارة في بيان صحفي لها: "إنها كانت وما زالت وستبقى مع أهالي الشيخ جراح، شأنهم شأن جميع أبناء شعبنا في المدينة المحتلة، وذلك في ضوء ما يتعرضون له من انتهاكات خطيرة، آخرها الاخطار بالاستيلاء على قطعة أرض ممتدة على مساحة 4700 متر مربع في الحي، من أجل إقامة حديقة عامة".

وأعربت وزارة الشؤون عن ثقتها التامة بالأهالي وبطاقم المحامين الأكفاء المدافع عنهم، مؤكدةً على  وقوفها إلى جانب أهالي الشيخ جراح، وأصحاب المكان الحقيقيين، في كل ما يرونه مناسبا لترسيخ وتثبيت وجودهم الأصيل في منازلهم التي يقيمون فيها منذ عقود طويلة، ورفض مخططات التهجير العرقي الإسرائيلية.

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