مباحث التموين بغزة تضبط مخزن وقود مخالفاً







رام الله - دنيا الوطنضبطت مباحث التموين والمعادن الثمينة بالشرطة، مخزن وقود مخالفًا لإجراءات الأمن والسلامة بمحافظة شمال غزة.جاء ذلك خلال جولة تفتيشية أجرتها مباحث التموين بمشاركة الهيئة العامة للبترول والدفاع المدني.ولفتت مباحث التموين في تصريح لها، إلى أن مخزن الوقود تم إخفائه تحت الأرض، بين الأحياء السكنية، وهو بسعة 110 ألف لتر، الأمر الذي يشكل خطورة على أرواح المواطنين.وأوضحت أن المخزن يضم خزانين سعة 30-35 ألف لتر تحت الأرض، وخزانين آخرين سعة 25 ألف لتر فوق الأرض.ونوهت مباحث التموين إلى أنها حررت محضر ضبط وإخطار بالإزالة، وأحالت ملف القضية للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.