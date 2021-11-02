شؤون فلسطينية

المنظمات الأهلية: موجة ارتفاع الاسعار تتطلب العمل على توفير شبكة حماية اجتماعية فوراً

المنظمات الأهلية: موجة ارتفاع الاسعار تتطلب العمل على توفير شبكة حماية اجتماعية فوراً
رام الله - دنيا الوطن
تابعت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية التطورات المتعلقة بالزيادة الملحوظة خلال الفترة الماضية على العديد من السلع بما فيها الاساسية، والمحروقات وغيرها من المواد ضمن موجه ارتفاعات يشهدها العالم وهي ليست محلية بل ازمات اقتصادية عالمية، وصراعات بين اقطاب اقتصادية عالمية ازدادت عمقا بعد انتشار فيروس كورونا، واصبحت تشكل ازمة عالمية تتطلب خطوات ملموسة لمعالجتها لضمان استمرار عجلة الانتاج العالمي، وتقليل الخسائر الناجمة التراجع الكبير فيه .

وأشارت المنظمات الاهلية انها تنظر بقلق كبير للتطورات الجارية منذ عدة ايام فيما يتعلق بالارتفاع الكبير للعديد من الاسعار الذي بات يهدد القوة الشرائية للمواطن الفلسطيني وهو ما يتطلب العمل بكل الامكانات المتاحة لمده بمقومات البقاء والصمود في مواجهة اجراءات الاحتلال، والعمل على الشروع في فتح حوار اجتماعي داخلي بمشاركة جميع الاطراف، وايجاد اليات المناسبة لتجاوز الازمة الحالية باعلى درجات المسؤولية والتنسيق والتعاون بين الجميع . 

وتؤكد الشبكة في هذا الاطار على ما يلي : "العمل على توفير شبكة امان اجتماعي تشمل بشكل اساسي الفئات الفقيرة، والمهمشة ومدها بمتطلبات العيش الكريم، واتخاذ الخطوات الملموسة والتدابير العاجلة لمنع تقافم الاوضاع المعيشية في الاراضي الفلسطينية، والعمل على دعم السلع الاساسية ومنع  نقصها او نفاذها من السوق المحلية وضمان استمرارها بما يلبي احتياجات المواطنين، وقدرتهم على الوصول لهذه السلع دون معوقات ، والعمل على مراقبة الاسعار والسوق المحلية ووقف اي تلاعب  او احتكار من جانب بعض الوكلاء او التجار،  والعمل على اتخاذ الاجراءات المناسبة للحيولة دون رفع الاسعار وتوحيدها في كافة المحافظات، والعمل على تخفيض ضريبة القيمة المضافة، ومراجعة السياسات الضريبية عموما بما يخفف الاعباء عن كاهل المواطن الفلسطيني.

وتابعت: "مراجعة مجمل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، والتوجه لاقتصاد الصمود بما يتخطى بنود اتفاق باريس الاقتصادي، ويحقق الخلاص من التبعية لاقتصاد الاحتلال وبما يضمن العمل على دعم ركائز اقتصاد وطني، ومطالبة المجتمع الدولي والامم المتحدة ومؤسساتها لمواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال والضغط لفتح المعابر، والحدود امام مرور السلع والمساعدات الدولية بالشكل الذي يمنع حدوث انتكاسة جديدة في الوضع الاقتصادي الفلسطيني المتردي.

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