مواجهات واعتقالات بمناطق متفرقة بالضفة والقدس

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، عددًا من المواطنين خلال عمليات دهم واقتحامات بمناطق متفرقة بالضفةالغربية والقدس المحتلة، تخللها مواجهات أصيب على إثرها شابان برصاص الاحتلال في بيت لحم.ففي بيت لحم، أصيب شابان برصاص الاحتلال أحدهما في القدم وآخر بالركبة، خلال المواجهات التي اندلعت في مخيم الدهيشة جنوب شرق المدينة.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب صقر رقبان بعد مداهمة منزل عائلته في المخيم، وفي جنين اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إبراهيم خزيمية من مخيم قباطية جنوب المدينة.وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال قرية برقة شمال غرب نابلس، وقامت باعتقال الشابين وديع محمد عوايص دغلس ومعتز مهند دغلس بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشها.وفي قلقيلية، شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات طالت كل من حمودة مصلح نزال وسليم السهم وحمزة صايل طه نزال ومؤمن عباده نزال وإيهاب أبو حامد، كما وتمت مداهمة منزل نضال عبد الرؤوف.وخلال اقتحامها للمدينة اندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين الذين تمكنوا من إصابة آلية عسكرية بزجاجةحارقة.وفي قلقيلية أيضا، اعتقلت قوات الاحتلال شابين أثناء مرورهما عن حاجز (الياهو) جنوب شرق المدينة، وفي مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال الشابين خليل شريتح ومحمد رباح حنون من قرية المزرعة الغربية شمالاً.وفي مدينة القدس المحتلة أصيب أحد جنود الاحتلال بجروح في وجهه جراء رشقه بالحجارة شرقي المدينة.وتشهد مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، عمليات اعتقال واقتحامات، يتخللها عمليات تخريب المنازل وترويع الساكنين الآمنين في منازلهم.