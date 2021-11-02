أكثر من 2 مليون زيارة لـ"إكسبو 2020 دبي" خلال أكتوبر الماضي





رام الله - دنيا الوطنأشاد منظمو إكسبو 2020 دبي بالنجاح الباهر الذي حققته فعاليات الحدث الدولي في شهره الأول معلنين العدد الهائل من الزوار الذي بلغ ما يقارب 2.35 مليون زيارة في الفترة من 1 إلى 31 تشرين الأول/ أكتوبر، وأقيم أثنائه عدة فعاليات وحفلات ترفيهية وندوات بارزة جذبت الزوار من دولة الإمارات والمنطقة وأنحاء العالم.وبلغت نسبة الزوار التي تقل أعمارهم عن (18 عامًا) 28 في المئة من العدد الكلي حتى الآن، ومن المتوقع ارتفاع هذه النسبة عند توسع برنامج إكسبو للمدارس في الأشهر المقبلة المعتدلة المناخ، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وباستعراض عام للزيارات العالمية، بلغت نسبة الزيارات من خارج دولة الإمارات 17 في المئة من نسبة الزيارات الإجمالية، وهي نسبة لافتة للنظر، لا سيما أن الحدث الدولي يقام في الوقت الذي لا تزال فيه عدة دول تحت قيود السفر التي فرضتها الجائحة.وأحصى إكسبو مرور زوار من 185 جنسية عبر بواباته، فيما كانت أكثر خمسة بلدان جاء منها زوار من خارج الدولة هي الهند وألمانيا وفرنسا والمملكة العربية السعودية والمملكة المتحدة.