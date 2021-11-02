لمواجهة صواريخ غزة المضادة للدروع.. الاحتلال يشرع بوضع جدار خرساني في منطقة عسقلان





ولفتت إلى أن الجدار سيقام في غضون أسبوعين، وذلك على غرار الجدار الموضوع عند مدخل كيبوتس (إيرز).









رام الله - دنيا الوطنأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت)، بأن وحدات الهندسة في جيش الاحتلال بدأت صباح اليوم الثلاثاء، أعمال البنية التحتية لوضع جدار خرساني طويل عند مدخل مستوطنة في منطقة المجلس الإقليمي شاطئ عسقلان.وبحسب الصحفية الإسرئيلية، فإن ذلك يأتي لمواجهة تهديد الصواريخ المضادة للدروع نحو مستوطنات غلاف غزة، مشيرةّ إلى أن منطقة عسقلان قد تتعرض لنيران مباشرة.