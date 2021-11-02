دولي

حصيلة ضحايا (كورونا) حول العالم تتجاوز 5 ملايين وفاة

حصيلة ضحايا (كورونا) حول العالم تتجاوز 5 ملايين وفاة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من247 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات أكثر من خمسة ملايين وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 247.122.385، وإجمالي الوفيات5.005.401.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ746.977 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 46.089.316.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ607.922 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.814.693.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 458.437، وإجمالي إصابات 34.285.814.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ288.365 وإجمالي إصابات 3.807.211.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 235.318 وإجمالي إصابات 8.417.305.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 200.246 وإجمالي إصابات 2.201.796.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 143.423 وإجمالي إصابات 4.244.761.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 141.098 وإجمالي إصابات 9.140.441.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 132.120 وإجمالي إصابات 4.774.783.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 127.311 وإجمالي إصابات 5.003.977.

أخبار ذات صلة

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا

شاهد: عشرات العالقين تحت الأنقاض بانهيار مبنى مكون من 21 طابقا بنيجيريا

شاهد: عشرات العالقين تحت الأنقاض بانهيار مبنى مكون من 21 طابقا بنيجيريا

بايدن يعتذر عن انسحاب أمريكا من اتفاق عالمي في عهد ترامب

بايدن يعتذر عن انسحاب أمريكا من اتفاق عالمي في عهد ترامب

بينت يطالب أستراليا بتصنيف حزب الله كمنظمة &#34;إرهابية&#34;

بينت يطالب أستراليا بتصنيف حزب الله كمنظمة "إرهابية"

مدمرة أمريكية تصل إلى ميناء إيلات للمشاركة في مناورة كبيرة مشتركة

مدمرة أمريكية تصل إلى ميناء إيلات للمشاركة في مناورة كبيرة مشتركة

&#34;كورونا&#34; عالميا: 5 ملايين و17 ألف وفاة و247 مليونا و550 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 5 ملايين و17 ألف وفاة و247 مليونا و550 ألف إصابة

مصرع 9 أشخاص إثر انهيار كهف خلال تدريب لرجال الإطفاء في البرازيل

مصرع 9 أشخاص إثر انهيار كهف خلال تدريب لرجال الإطفاء في البرازيل

إسرائيل: بدء امتحان هيئة الأركان المفاجئ لفحص جاهزية قوات الاحتياط بالقيادة الشمالية

إسرائيل: بدء امتحان هيئة الأركان المفاجئ لفحص جاهزية قوات الاحتياط بالقيادة الشمالية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المقاومة الشعبية تحمّل بريطانيا مسؤولية الجريمة التاريخية الكبرى &#34;وعد بلفور&#34;

المقاومة الشعبية تحمّل بريطانيا مسؤولية الجريمة التاريخية الكبرى "وعد بلفور"

الهباش في ذكرى وعد بلفور المشؤوم: فلسطين باقية والاستعمار إلى الزوال

الهباش في ذكرى وعد بلفور المشؤوم: فلسطين باقية والاستعمار إلى الزوال

بحر يتلقى رسالة شكر من رئيس برلمان المغرب

بحر يتلقى رسالة شكر من رئيس برلمان المغرب

(الجهاد): انتهاء زيارة النخالة للقاهرة بعد إجراء عدة لقاءات مع المسؤولين المصريين

(الجهاد): انتهاء زيارة النخالة للقاهرة بعد إجراء عدة لقاءات مع المسؤولين المصريين

(حشد): ذكرى بلفور تُملي على المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني

(حشد): ذكرى بلفور تُملي على المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من الضفة المحتلة

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من الضفة المحتلة

محافظ سلطة النقد يزور جامعة الخليل ويلتقي بهيئتها التدريسية وطلبة كلية التمويل والإدارة

محافظ سلطة النقد يزور جامعة الخليل ويلتقي بهيئتها التدريسية وطلبة كلية التمويل والإدارة

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم

طالع حالة الطرق بمدينة غزة صباح اليوم

منوعات

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

عربي

مصر: تسجيل 60 وفاة و951 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 60 وفاة و951 إصابة جديدة بـ(كورونا)

وزير الدفاع الكويتي: لا رجعة في قرار التحاق النساء بالجيش

وزير الدفاع الكويتي: لا رجعة في قرار التحاق النساء بالجيش

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان