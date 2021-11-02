الهباش في ذكرى وعد بلفور المشؤوم: فلسطين باقية والاستعمار إلى الزوال

رام الله - دنيا الوطنقال محمود الهباش قاضي قضاة فلسطين، مستشار الرئيس مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية، إن وعد بلفور الذي أوقع علينا ظلماً كبيراً ليس مجرد كلمة أو إعلان، بل إنه تشريع لكل الظلم الذي أعقبه منذ أكثر من مئة وأربعة أعوام ولغاية يومنا هذا.وأضاف الهباش: "أن فلسطين باقية والاستعمار والاحتلال ومن صنعه ومن يقف خلفه إلى الزوال، و من ظنوا أن الكبار يموتون والصغار ينسون، فهم واهمون وأن الشعب الفلسطيني ينهضمن جديد رغم أنف بريطانيا وبلفور والصهيونية، ينهض من بين الركام ليقول للعالم أنا لم أمت، أنا موجود في عين التاريخ والجغرافيا وأريد حقي ولن أتنازل عنه أبداً".وأكد قاضي القضاة الهباش على أن المطالب الفلسطينية الرسمية والشعبية من بريطانيا بالاعتذار عن تلك الجريمة والتكفير عن الخطيئة ليست مجرد إجراءات ديبلوماسية أو علاقات سياسية، وإنما هي حق أصيل لشعبنا للتكفير عن هذه الجريمة وتعويضأبناء شعبنا عن تبعاتها التي نعيشها منذ أكثر من مائة عام، والمعاناة التي يعيشها شعبنا من سرقة الأرض واستغلالها وتشويه التاريخ.وتابع: "أن أول خطوة للتكفير عن هذه الجريمة يجب أن تكون بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، والاعتذار لفلسطين وشهدائها، ولأصحاب البيوت التي هدمت على رؤوس أصحابها".وأوضح الهباش أن المآسي التي وقعت على الأمة العربية سببها الوعد المشؤوم وبعد مئة عام عليه، بدلاً أن يعتذر لنا أحفاد بلفور عن هذه الجريمة، فإنهم يتفاخرون بأنه كان لهم الشرف في ذلك، مضيفاً إن هذا عار وخزي في التاريخ والإنسانية.وأشار الهباش إلى أن القيادة الفلسطينية ومن خلفها كافة أطياف الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج مصممة على ملاحقة بريطانيا والضغط عليها بكل الوسائل القانونية والقضائية لتصحيح هذه الجريمة، وأن الشعب لن يرفع الراية البيضاء أبدًا.