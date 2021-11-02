رئيس الحكومة السودانية: لن أكون طرفاً في القرارات "الانقلابية" للجيش

رام الله - دنيا الوطنقال عبد الله حمدوك، رئيس الحكومة السودانية، إنه لن يكون طرفاً في أي ترتيبات وفقاً للقرارات التي اتخذتها القوات المسلحة السودانية في 25 من شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.وشدد حمدوك، خلال لقاء مع سفراء دول الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنرويج، على أنه "لن يكون طرفاً في أي ترتيبات وفقا للقرارات الانقلابية الصادرة في أكتوبر الماضي، مؤكداً ضرورة إعادة الوضع إلى ما كان عليه في 24 أكتوبر.ووفق بيان لمكتب الناطق باسم حكومة حمدوك، فقد تمكسك رئيس الوزراء بشرعية حكومته والمؤسسات الانتقالية، معتبراً "إطلاق سراحه ومزاولة مجلس الوزراء بكاملة عضويته لأعماله هو المدخل لحل الأزمة".وأوضح البيان، أن السفراء أبلغوا "رئيس الوزراء بوصول المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الأفريقي جيفري فيلتمان إلى الخرطوم فجر الثلاثاء 2 تشرين الثاني/ نوفمبر لمواصلة جهود نزع فتيل الأزمة".ويوم الإثنين الماضي، أعلن عبد الفتاح البرهان، قائد الجيش السوداني، فرض حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين؛ متهماً المكون المدني في السلطة بـ "التآمر والتحريض على الجيش".ولاقت الإجراءات، التي أعلنها البرهان انتقادات دولية واسعة، مع الدعوة للإفراج عن السياسيين والمسؤولين المعتقلين، والعودة إلى المسار الديمقراطي.