شؤون فلسطينية

بحر يتلقى رسالة شكر من رئيس برلمان المغرب

بحر يتلقى رسالة شكر من رئيس برلمان المغرب
أحمد بحر
رام الله - دنيا الوطن
تلقى رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر رسالة من رئيس البرلمان المغربي رشيد الطالبي العلمي، شكره فيها بتهنئته بانتخابه رئيساً لمجلس النواب في المملكة المغربية، مؤكداً على أهمية علاقة التعاون والحوار والتنسيق مع كل الأصدقاء سيما
برلمان فلسطين.

وأكد رئيس البرلمان المغربي في رسالته على استعداد مجلس النواب المغربي للعمل بشكل أكبر للتعاون الثنائي الأخوي بين المؤسستين التشريعيتين الفلسطينية والمغربية، والبلدين الشقيقين.

وشدد على استمرار التنسيق المثمر في مختلف المحافل البرلمانية والإقليمية والجهوية، بما يخدم المصالح والقضايا العربية ذات الأولوية المشتركة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية العادلة، وعلى رأسها قضية القدس.

وأكد العلمي على أن المغرب ملكاً وبرماناً وحكومة وشعباً يولون القضية الفلسطينية أهمية كبيرة خاصة ملف القدس، حيث يحرص جلالة ملك المغرب محمد السادس كونه رئيس لجنة القدس على مواصلة الكفاح المشترك من أجل الأشقاء في فلسطين.

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