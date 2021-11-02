(الجهاد): انتهاء زيارة النخالة للقاهرة بعد إجراء عدة لقاءات مع المسؤولين المصريين





رام الله - دنيا الوطنغادر زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين القاهرة، أمس الاثنين، بعد زيارة رسمية للقاهرة استمرت عدة أيام أجرى خلالها لقاءات المسؤوليين المصريين، من أبرزها اللقاء مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية الوزير عباس كامل.وأوضحت حركة الجهاد الإسلامي في بيانٍ لها، أمس، أن اللقاءات تناولت عدة ملفات تخص القضية الفلسطينية والتحديات التي تواجهها والصراع مع الاحتلال، حيث أوضح النخالة، أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل اعتداءاته الأمر الذي لا يبقي لنا سبيلاً آخر سوى المقاومة بكل أشكالها للدفاع عن أنفسنا وأرضنا.وتطرق الأمين العام إلى ما تقوم به سلطات الاحتلال من اعتداءات واستيطان لا سيما في القدس والشيخ جراح والمسجد الأقصى على وجه الخصوص وباقي مناطق الضفة الغربية، والحصار المستمر على قطاع غزة.وانتقد النخالة تسابق بعض الدول العربية إلى التطبيع، قوله: "إن التطبيع لن يقابله الاحتلال إلا بمزيد من الاعتداءات على كل ما هو مقدس عربي وإسلامي".وشدد على أن العرب عليهم أن يقفوا مع القضية الفلسطينية ويدعموا صمود الشعب الفلسطيني بدلاً من التسابق على التطبيع.كما وتناولت اللقاءات صمود الأسرى في مواجهة مصلحة السجون وأشادت بأبطال عملية نفق جلبوع، وفي السياق أعربت حركة الجهاد الإسلامي عن تقديرها للجهود المصرية في الوقوف مع أبناء شعبنا، ووجهت شكراً خاصاً لما بذله الأخوة المصريين خلال الإضراب الذي خاضه أسرى حركة الجهاد الإسلامي الأبطال داخل سجون الاحتلال.وأكدت حركة (الجهاد) على ضرورة استمرار الضغط المصري لإنهاء معاناة المعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام.وفيما يخص الملف الداخلي وإنهاء الانقسام، ركزت اللقاءات على ضرورة التوصل إلى صيغ مقبولة لإزالة كل العقبات التي تحول دون إتمام عملية المصالحة الداخلية.وفي هذا السياق شددت الحركة على ضرورة مناقشة الملف السياسي والتوصل إلى استراتيجية وطنية لمواجهة الاحتلال واعتداءاته وليس التعايش معه، خاصة مع تصاعد التطرف الاسرائيلي الذي يمثل تهديداً يومياً لشعبنا وأرضنا ومقدساتنا.وفي ذات السياق أعرب الأخوة المصريون عن رغبتهم في استكمال المشاورات مع كافة الأطراف الفلسطينية والاستماع لرؤى محددة حول إنهاء المأزق الداخلي الراهن.وخلال اللقاءات استعرض الأشقاء المصريون جهودهم في ملف إعادة الإعمار، وأكد الوزير عباس كامل حرص مصر الكامل على إنهاء معاناة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وأن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في ذلك، وبيّن السيد الوزير أن الطواقم المصرية تباشر العمل بناء على توجيهات الرئيس السيسي، لتنفيذ مخططات الإعمار.كما قدم السيد الوزير شرحاً للخطوات المصرية بشأن العمل على معبر رفح، وتسهيل عبور الأفراد والبضائع عبر المعبر، والإجراءات التي بدأ الجانب المصري بتنفيذها لتسهيل حركة المسافرين في رحلتي الذهاب والإياب، كما وعد السيد الوزير عباس كامل بالعمل على معالجة ملف المدرجين.وفي ختام اللقاءات أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين على شكرها للأشقاء في جمهورية مصر العربية على كافة جهودهم، وأشادت الحركة بتطور آليات العمل المصرية، معربة عن تمنياتها لمصر بدوام التقدم والرفعة والازدهار في شتى المجالات، كما وأكدت الحركة ثقتها بوقوف مصر إلى جانب القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.