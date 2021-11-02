الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من الضفة المحتلة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أحد عشر مواطناً فلسطينياً من مدن الضفة المحتلة.ووفق مكتب إعلام الأسرى، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين وديع محمد دغلس ومعتز مهند دغلس من بلدة برقة شمال غرب نابلس.وفي مدينة قلقيلية شن الجنود حملة اعتقالات طالت خمسة شبان هم حمودة مصلح نزال، وسليم نزال، وحمزة صايل، نزال ومؤمن نزال، وإيهاب أبو حامد، فيما تم اعتقال الشاب إبراهيم خزيمية من بلدة قباطية جنوب جنين.وفي مدينة رام الله اعتقل الجنود الشابين خليل شريتح ومحمد رباح حنون من قرية المزرعة الغربية شمالا، فيما تم اعتقال الأسير المحرر صقر رقبان من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.