عربي

وزير الدفاع الكويتي: لا رجعة في قرار التحاق النساء بالجيش

وزير الدفاع الكويتي: لا رجعة في قرار التحاق النساء بالجيش
وزير الدفاع الكويتي حمد جابر العلي
رام الله - دنيا الوطن
أكد حمد جابر العلي، وزير الدفاع الكويتي أن قرارات الجيش لا يمكن التراجع عنها، وذلك خلال تطرقه إلى موضوع السماح للكويتيات بالالتحاق بالجيش.

وقال العلي في تصريح مكتوب إن: "قرارات الجيش هي قرارات نافذة لا يمكن بحال من الأحوال التراجع عنها، هذا ما عرف عن المؤسسة العسكرية، وهو ما يسرى على قرار السماح للمرأة الكويتية بالالتحاق بشرف الخدمة العسكرية، الذي يصب في صالح تطوير قدرات الجيش الكويتي، كما هو الحال في باقي مؤسسات السلك العسكري في الحرس الوطني والشرطة".

وأضاف أن "إنصاف العسكريين من وكلاء ضباط بمنحهم حقهم في الترقية إلى رتبة ملازم، أمر يصب في دعم وتطوير المؤسسة العسكرية، والذين حرموا من هذا الحق لسنوات طويلة، وقد تحقق الأمر بفضل جهود مخلصة أنصفت المستحقين منهم".

وفي 12 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الكويتي فتح باب التسجيل للمواطنات الكويتيات للالتحاق بالجيش والعمل العسكري، وذلك بعد سنوات من التحاقهن بسلك الشرطة والحرس الوطني والقضاء ودخولهن البرلمان والحكومة، ما أثار ردود فعل متباينة، إذ عبر عدد من النواب عن رفضهم للقرار بحجة أنه يهدد العائلة الكويتية.

أخبار ذات صلة

مصر: تسجيل 60 وفاة و951 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 60 وفاة و951 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رئيس الحكومة السودانية: لن أكون طرفاً في القرارات &#34;الانقلابية&#34; للجيش

رئيس الحكومة السودانية: لن أكون طرفاً في القرارات "الانقلابية" للجيش

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير &#34;بصورة طيبة&#34;

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير "بصورة طيبة"

وزير البيئة اللبناني: استقالة قرداحي أحد الخيارات وسيتم بحثها خلال اليومين المقبلين

وزير البيئة اللبناني: استقالة قرداحي أحد الخيارات وسيتم بحثها خلال اليومين المقبلين

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان

الصحة السعودية تسجل 49 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 49 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

المقاومة الشعبية تحمّل بريطانيا مسؤولية الجريمة التاريخية الكبرى &#34;وعد بلفور&#34;

المقاومة الشعبية تحمّل بريطانيا مسؤولية الجريمة التاريخية الكبرى "وعد بلفور"

الهباش في ذكرى وعد بلفور المشؤوم: فلسطين باقية والاستعمار إلى الزوال

الهباش في ذكرى وعد بلفور المشؤوم: فلسطين باقية والاستعمار إلى الزوال

بحر يتلقى رسالة شكر من رئيس برلمان المغرب

بحر يتلقى رسالة شكر من رئيس برلمان المغرب

(الجهاد): انتهاء زيارة النخالة للقاهرة بعد إجراء عدة لقاءات مع المسؤولين المصريين

(الجهاد): انتهاء زيارة النخالة للقاهرة بعد إجراء عدة لقاءات مع المسؤولين المصريين

(حشد): ذكرى بلفور تُملي على المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني

(حشد): ذكرى بلفور تُملي على المجتمع الدولي إعادة الاعتبار لحقوق الشعب الفلسطيني

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من الضفة المحتلة

الاحتلال يعتقل 11 مواطناً من الضفة المحتلة

محافظ سلطة النقد يزور جامعة الخليل ويلتقي بهيئتها التدريسية وطلبة كلية التمويل والإدارة

محافظ سلطة النقد يزور جامعة الخليل ويلتقي بهيئتها التدريسية وطلبة كلية التمويل والإدارة

منوعات

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: ليلى علوي تشعل مواقع التواصل الاجتماعي بوصلة رقص

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

شاهد: نبيلة عبيد توجه رسالة شكر إلى جومانة مراد

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

لأول مرة.. مي كساب تكشف عن معاناتها بعد 11 عام

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

عربي

مصر: تسجيل 60 وفاة و951 إصابة جديدة بـ(كورونا)

مصر: تسجيل 60 وفاة و951 إصابة جديدة بـ(كورونا)

رئيس الحكومة السودانية: لن أكون طرفاً في القرارات &#34;الانقلابية&#34; للجيش

رئيس الحكومة السودانية: لن أكون طرفاً في القرارات "الانقلابية" للجيش

وزير الدفاع الكويتي: لا رجعة في قرار التحاق النساء بالجيش

وزير الدفاع الكويتي: لا رجعة في قرار التحاق النساء بالجيش

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان