بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر.وطالبت الهئية، المسافرين بضروري التوجه لإجراء فحص (كورونا)، اليوم الثلاثاء، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.كما دعت المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.