بالأسماء: طالع كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء
أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن وصول كشف (تنسيقات مصرية) للسفر عبر معبر رفح البري يوم غد الأربعاء 3 تشرين الثاني/نوفمبر.
وطالبت الهئية، المسافرين بضروري التوجه لإجراء فحص (كورونا)، اليوم الثلاثاء، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات، بحسب ما جاء على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني.
كما دعت المسافرين التواجد الساعة 6 صباح الأربعاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.
التعليقات