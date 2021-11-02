شؤون فلسطينية

منيب المصري: تم الانتهاء من التحضيرات لفعاليات مكثفة لإحياء الذكرى (104) لوعد بلفور

منيب المصري: تم الانتهاء من التحضيرات لفعاليات مكثفة لإحياء الذكرى (104) لوعد بلفور
رام الله - دنيا الوطن
صرح منيب رشيد المصري رئيس التجمع الوطني للمستقلين بأنه تم الانتهاء من التحضيرات لفعاليات مكثفة على امتداد أسبوع كامل لإحياء الذكرى الرابعة بعد المئة لتصريح بلفور المشؤوم تحت شعار "وعد باطل، واحتلال زائل".

و قال المصري: "إن أبرز الفعاليات ستكون وقفة احتجاجية أمام القنصلية البريطانية في القدس وتقديم عريضة للقنصل العام البريطاني، يتبعها فعالية مركزية في جامعة القدس وجامعة غزة بمشاركة عربية ودولية".

وثمن قرار الرئيس أبو مازن باعتبار هذه الذكرى يوم حزن وطني وتنكيس الأعلام في الوطن وفي كافة السفارات والممثليات الفلسطينية، داعيا جماهير شعبنا الشعب الفلسطيني لأوسع مشاركة في الفعاليات المنظمة، وتوعية كافة فئات المجتمع ومناصري القضية الفلسطينية ما سببه هذا الوعد المشؤوم من مآسي ونكبات مستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

وختم المصري حديثه بأنه يجري التنسيق على مستوى عال مع "مؤتمر فلسطينيي أوروبا" بشأن برنامج الفعاليات لإحياء الذكرى الرابعة بعد المئة في البلدان الأوروبية وحيث أمكن ذلك في العالم، وكذلك بناء شراكة استراتيجية بين كل من له علاقة بالعمل لصالح القضية الفلسطينية وتعرية هذا الإعلان الغير أخلاقي والغير قانوني، لحشد الرأي العام العالمي دعما للقضية الفلسطينية ولمقاضاة الحكومة البريطانية بشأن الآثار الناتجة عن تصريح بلفور المشؤوم.


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