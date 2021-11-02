شؤون فلسطينية

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار

الطقس: انخفاض على درجات الحرارة وفرصة ضعيفة لسقوط الأمطار
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
يشهد اليوم الثلاثاء، أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في الأغوار ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة لتصبح حول معدلها السنوي العام، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة فوق بعض المناطق، الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية  خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو بارداً نسبياً خاصة فوق المناطق الجبلية، والرياح شمالية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما الأربعاء، يشهد أجواء خريفية معتدلة في المناطق الجبلية حارة نسبياً في الأغوار، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة مع بقائها حول معدلها السنوي العام، الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يشهد أجواء معتدلة خاصة في المناطق الجبلية، وحارة نسبياً في الأغوار ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود ثلاث درجات مئوية، الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والجمعة، يشهد أجواء حارة نسبياً في معظم المناطق وحارة في الأغوار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود خمس درجات مئوية، الرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.


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