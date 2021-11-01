عاجل

  • الامارات تدعم وكالة (أونروا) بمبلغ 600 ألف دولار لبناء مدرسة في قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الامارات تدعم وكالة (أونروا) بمبلغ 600 ألف دولار لبناء مدرسة بقطاع غزة

الامارات تدعم وكالة (أونروا) بمبلغ 600 ألف دولار لبناء مدرسة بقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
قدمت دولة الإمارات، دعماً لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) لتنفيذ مشروع بناء مدرسة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في قطاع غزة.

وسلمت سفارة دولة الإمارات لدى عمّان، تمارا الرفاعي مديرة العلاقات الخارجية بالإنابة، المتحدثة الرسمية باسم (أونروا)، الدعم المقدم من مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية بقيمة 600 ألف دولار أمريكي لتنفيذ مشروع بناء المدرسة، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وام) الإماراتية.

وأكّدت سفارة دولة الامارات، على مواقفها الثابتة والراسخة في الوقوف إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين.

من جانبها، عبّرت الرفاعي عن بالغ الشكر والتقدير إلى دولة الإمارات على الدعم المتواصل لوكالة (أونروا) لتمكينها من الاستمرار في تأدية مهامها وتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، منوهةً إلى أن استجابة دولة الإمارات المستمرة والفعّالة للحاجات الطارئة التي تعلنها الوكالة محل احترام وتقدير الجميع.

كما ثمّنت دور سفارة دولة الإمارات في عمّان على تنظيم وتنفيذ المشاريع الخيرية المقدمة من مؤسسات دولة الإمارات على الأسر المستحقة في مختلف المخيمات الفلسطينية في الأردن والضفة الغربية.

وبحث الجانبان خلال عملية تسليم الدعم، آفاق التعاون بين دولة الإمارات ووكالة (أونروا) في شؤون الإغاثة والرعاية الإنسانية.

أخبار ذات صلة

الهيئة القيادية لأسرى حماس تشرع ببرنامج نضالي إسنادًا للمضربين

الهيئة القيادية لأسرى حماس تشرع ببرنامج نضالي إسنادًا للمضربين

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

فدا: المطلوب استراتيجية فلسطينية تستطيع التخلص من ذيول وعد بلفور

فدا: المطلوب استراتيجية فلسطينية تستطيع التخلص من ذيول وعد بلفور

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

إعلام الاسرى: الأسير شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

إعلام الاسرى: الأسير شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

القدس: مقتل شاب في شجار بمخيم شعفاط

القدس: مقتل شاب في شجار بمخيم شعفاط

لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

الرئيس عباس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

عربي

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير &#34;بصورة طيبة&#34;

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير "بصورة طيبة"

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان