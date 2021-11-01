دولي

شاهد: عشرات العالقين تحت الأنقاض بانهيار مبنى مكون من 21 طابقا بنيجيريا

شاهد: عشرات العالقين تحت الأنقاض بانهيار مبنى مكون من 21 طابقا بنيجيريا
رام الله - دنيا الوطن
انهار مبنى سكني مكون من 21 طابقا في لاغوس في نيجيريا، وبحسب المعلومات فهناك 50 شخصا على الأقل لا يزالون تحت الأنقاض.

وأكد إبراهيم فارينلوي، القائم بأعمال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) أن قوات الطوارئ توجهت إلى مكان الحادث.

وقال المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية لاغوس، فيمي أوكي-أوسانيينتولو، إن الوكالة قامت بتنشيط خطتها للاستجابة للطوارئ.

ومن غير الواضح عدد ضحايا انهيار المبنى، لكن يبدو أن أكثر من 50 شخصا محاصرون في المبنى المنهار.


 


 

أخبار ذات صلة

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا

هزة أرضية بقوة 5.9 درجة تضرب سينابونغ في إندونيسيا

بايدن يعتذر عن انسحاب أمريكا من اتفاق عالمي في عهد ترامب

بايدن يعتذر عن انسحاب أمريكا من اتفاق عالمي في عهد ترامب

بينت يطالب أستراليا بتصنيف حزب الله كمنظمة &#34;إرهابية&#34;

بينت يطالب أستراليا بتصنيف حزب الله كمنظمة "إرهابية"

مدمرة أمريكية تصل إلى ميناء إيلات للمشاركة في مناورة كبيرة مشتركة

مدمرة أمريكية تصل إلى ميناء إيلات للمشاركة في مناورة كبيرة مشتركة

&#34;كورونا&#34; عالميا: 5 ملايين و17 ألف وفاة و247 مليونا و550 ألف إصابة

"كورونا" عالميا: 5 ملايين و17 ألف وفاة و247 مليونا و550 ألف إصابة

مصرع 9 أشخاص إثر انهيار كهف خلال تدريب لرجال الإطفاء في البرازيل

مصرع 9 أشخاص إثر انهيار كهف خلال تدريب لرجال الإطفاء في البرازيل

إسرائيل: بدء امتحان هيئة الأركان المفاجئ لفحص جاهزية قوات الاحتياط بالقيادة الشمالية

إسرائيل: بدء امتحان هيئة الأركان المفاجئ لفحص جاهزية قوات الاحتياط بالقيادة الشمالية

لأول مرة منذ جائحة (كورونا).. أستراليا تعيد فتح الحدود الدولية

لأول مرة منذ جائحة (كورونا).. أستراليا تعيد فتح الحدود الدولية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

القدس: مقتل شاب في شجار بمخيم شعفاط

القدس: مقتل شاب في شجار بمخيم شعفاط

لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

الرئيس عباس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

عربي

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير &#34;بصورة طيبة&#34;

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير "بصورة طيبة"

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان