شاهد: عشرات العالقين تحت الأنقاض بانهيار مبنى مكون من 21 طابقا بنيجيريا

رام الله - دنيا الوطنانهار مبنى سكني مكون من 21 طابقا في لاغوس في نيجيريا، وبحسب المعلومات فهناك 50 شخصا على الأقل لا يزالون تحت الأنقاض.وأكد إبراهيم فارينلوي، القائم بأعمال منسق الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ (NEMA) أن قوات الطوارئ توجهت إلى مكان الحادث.وقال المدير العام لوكالة إدارة الطوارئ في ولاية لاغوس، فيمي أوكي-أوسانيينتولو، إن الوكالة قامت بتنشيط خطتها للاستجابة للطوارئ.ومن غير الواضح عدد ضحايا انهيار المبنى، لكن يبدو أن أكثر من 50 شخصا محاصرون في المبنى المنهار.