عاجل

  • الامارات تدعم وكالة (أونروا) بمبلغ 600 ألف دولار لبناء مدرسة في قطاع غزة

عربي

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان
رام الله - دنيا الوطن
أكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، اليوم الإثنين، الانتهاء من "عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أرض الوطن".

وقالت الخارجية في بيان: "انتهت عملية عودة الدبلوماسيين والإداريين في بعثة الدولة لدى لبنان ومواطني الدولة إلى أرض الوطن، وذلك نظرا للأوضاع الأمنية والسياسية الراهنة في الجمهورية اللبنانية وتزامنا مع قرارات دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن سحب الدبلوماسيين والإداريين من لبنان ومنع سفر مواطني الدولة إليه"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وقال وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعادة خالد عبدالله بالهول: "من منطلق حرص دولة الإمارات الدائم على سلامة مواطنيها المتواجدين في الخارج، قامت الوزارة بالتواصل مع المواطنين المتواجدين في لبنان لتنسيق عودتهم إلى دولة الإمارات"، مشيرا إلى أنه "تمت متابعة الحالات كافة حتى وصولها إلى أرض الوطن بسلام".

أخبار ذات صلة

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير &#34;بصورة طيبة&#34;

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير "بصورة طيبة"

وزير البيئة اللبناني: استقالة قرداحي أحد الخيارات وسيتم بحثها خلال اليومين المقبلين

وزير البيئة اللبناني: استقالة قرداحي أحد الخيارات وسيتم بحثها خلال اليومين المقبلين

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان

الصحة السعودية تسجل 49 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا)

الصحة السعودية تسجل 49 حالة إصابة جديدة بـ(كورونا)

وزير خارجية لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

وزير خارجية لبنان يدعو السعودية إلى الحوار لحل الأزمة الدبلوماسية

التحالف العربي يدمر موقعين للصواريخ البالستية شمالي اليمن

التحالف العربي يدمر موقعين للصواريخ البالستية شمالي اليمن

هزة أرضية تضرب جنوب تونس

هزة أرضية تضرب جنوب تونس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

القدس: مقتل شاب في شجار بمخيم شعفاط

القدس: مقتل شاب في شجار بمخيم شعفاط

لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

الرئيس عباس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

عربي

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير &#34;بصورة طيبة&#34;

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير "بصورة طيبة"

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان