الهيئة القيادية لأسرى حماس تشرع ببرنامج نضالي إسنادًا للمضربين

رام الله - دنيا الوطنشرعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال، اليوم الإثنين، ببرنامج نضالي إسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.وأوضحت الهيئة القيادية في تصريح صحفي، أن البرنامج النضالي يبدأ من اليوم بإغلاق الأقسام لمدة ساعتين، من العاشرة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرًا.وأضافت أنه تقرر إرجاع وجبة طعام يوم غدٍ الثلاثاء، في إطار البرنامج النضالي المساند للمضربين.وتابعت أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الخطوات التصعيدية خلال الأيام القادمة.وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ظل الوضع الصحي الخطير الذي وصلوا إليه، "وهو أمر لا يمكن السكوت عليه".وفي أكتوبر الماضي، أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، أنها لن تسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتمائه التنظيمي وستكون سدًا منيعا في التصدي للسجان والحفاظ على منجزات الحركة الأسيرة.وقالت الهيئة في تصريح، إن الأسرى جميعًا يقفون صفًا واحدًا في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية.ويواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم الأسير كايد الفسفوس منذ 110 أيام ومقداد القواسمة منذ 104 أيام وعلاء الأعرج منذ 86 يوماً وهشام أبو هواش منذ 77 يوماً وشادي أبو عكر منذ 70 يوماً وعياد الهريمي منذ 41 يوماً ولؤي الأشقر منذ 22 يوماً.