عاجل

  • الامارات تدعم وكالة (أونروا) بمبلغ 600 ألف دولار لبناء مدرسة في قطاع غزة

شؤون فلسطينية

الهيئة القيادية لأسرى حماس تشرع ببرنامج نضالي إسنادًا للمضربين

الهيئة القيادية لأسرى حماس تشرع ببرنامج نضالي إسنادًا للمضربين
رام الله - دنيا الوطن
شرعت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس في سجون الاحتلال، اليوم الإثنين، ببرنامج نضالي إسنادًا للأسرى المضربين عن الطعام رفضًا لاعتقالهم الإداري.

وأوضحت الهيئة القيادية في تصريح صحفي، أن البرنامج النضالي يبدأ من اليوم بإغلاق الأقسام لمدة ساعتين، من العاشرة والنصف صباحًا وحتى الثانية عشر والنصف ظهرًا.

وأضافت أنه تقرر إرجاع وجبة طعام يوم غدٍ الثلاثاء، في إطار البرنامج النضالي المساند للمضربين.

وتابعت أنه سيتم الإعلان عن المزيد من الخطوات التصعيدية خلال الأيام القادمة.

وحملت سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام في ظل الوضع الصحي الخطير الذي وصلوا إليه، "وهو أمر لا يمكن السكوت عليه".

وفي أكتوبر الماضي، أكدت الهيئة القيادية العليا لأسرى حماس، أنها لن تسمح باستفراد إدارة السجون بأي أسير مهما كان انتمائه التنظيمي وستكون سدًا منيعا في التصدي للسجان والحفاظ على منجزات الحركة الأسيرة.

وقالت الهيئة في تصريح، إن الأسرى جميعًا يقفون صفًا واحدًا في مواجهة إجراءات إدارة السجون العقابية.

ويواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم الأسير كايد الفسفوس منذ 110 أيام ومقداد القواسمة منذ 104 أيام وعلاء الأعرج منذ 86 يوماً وهشام أبو هواش منذ 77 يوماً وشادي أبو عكر منذ 70 يوماً وعياد الهريمي منذ 41 يوماً ولؤي الأشقر منذ 22 يوماً.

أخبار ذات صلة

الامارات تدعم وكالة (أونروا) بمبلغ 600 ألف دولار لبناء مدرسة بقطاع غزة

الامارات تدعم وكالة (أونروا) بمبلغ 600 ألف دولار لبناء مدرسة بقطاع غزة

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

فدا: المطلوب استراتيجية فلسطينية تستطيع التخلص من ذيول وعد بلفور

فدا: المطلوب استراتيجية فلسطينية تستطيع التخلص من ذيول وعد بلفور

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

إعلام الاسرى: الأسير شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

إعلام الاسرى: الأسير شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

جنين: الاحتلال يخطر بهدم منزل في يعبد

القدس: مقتل شاب في شجار بمخيم شعفاط

القدس: مقتل شاب في شجار بمخيم شعفاط

لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

الرئيس عباس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

عربي

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

الإمارات تؤكد مغادرة كافة دبلوماسييها من لبنان

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

السيسي: مواجهة تغير المناخ أمر حتمي لا يحتمل التأجيل

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير &#34;بصورة طيبة&#34;

البرهان للسفير القطري: ترتيبات إعلان الحكومة السودانية تسير "بصورة طيبة"

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان

بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان