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مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية

مجدلاني: الجزائر كانت ومازالت تشكل السند الداعم لشعبنا وقضيته الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، أن الجزائر كانت وما زالت تشكل السند الداعم للشعب الفلسطيني وحامل مهم للثورة والقضية الوطنية الفلسطينية.

وقال مجدلاني خلال كلمته اليوم في الاحتفال الذي نظمته جمعية الصداقة والاخوة الجزائرية الفلسطينية في فندق الكرمل: "نعبر ليس فقط عن الوفاء للجزائر بل المضي قدما معها والتي عبرت عن رفضها للتطبيع مع الاحتلال والتمسك بحق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".

وتابع أن القضية الفلسطينية مكون اجتماعي وسياسي في الوعي المجتمعي الجزائري والذي نلمسه بكل وضوح، مؤكدا أننا بإحياء الذكرى الـ67 لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية بقيادة حزب جبهة التحرير الجزائرية والتي تعانقت مع الثورة الفلسطينية منذ انطلاقتها، لنؤكد عمق العلاقات الكفاحية.

وتقدم مجدلاني بالتهنئة لرئيس جمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية عبد المجيد تبون وللأمين العام لجبهة التحرير الجزائرية أبو الفضل البعجي والحكومة والأحزاب والشعب الجزائري بالتهنئة بهذه الذكرى.


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