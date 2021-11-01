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دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس

دعوات للتصدي لاقتحام المستوطنين لقبر يوسف بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت العديد من المجموعات الشبابية في مدينة نابلس دعوات للتصدي لمستوطنين الذين ينوون اقتحام مقام قبر يوسف في مدينة نابلس غدا الثلاثاء.

وجاء في الدعوة التي كانت تحت عنوان "لن يمر الاقتحام" أن دعوة لكل الشباب الثائر في مدينة نابلس وما جاورها للمشاركة في التصدي للاقتحام التهويدي لقبر يوسف، وأوردت: "لبوا نداء الصمود في وجه التهويد والاستيطان، غدا الثلاثاء الساعة 10:30 مساء.

وشهدت منطقة محيط قبر يوسف قبل أسابيع عملية لإطلاق نار استهدفت الجنود وأدت إلى إصابة اثنين منهم خلال عملية اقتحام المستوطنين للمنطقة.

ويتذرع الاحتلال بأن قبر يوسف مقام ديني لليهود، حتى يكرر اقتحامه ويدفع بمئات المستوطنين إلى المنطقة التي يسعي للسيطرة عليها، رغم وقوعها في قلب الأحياء السكنية بمدينة نابلس.

فيما يؤكد الفلسطينيون أن الموقع هو أثر إسلامي مسجل لدى دائرة الأوقاف الإسلامية، وكان مسجداً قبل الاحتلال الإسرائيلي، ويضم قبر شيخ صالح "يوسف دويكات" من بلدة بلاطة البلد.

ويحاول الاحتلال تزييف الحقائق للسيطرة على المنطقة بذرائع دينية.

وتغلق قوات الاحتلال المنطقة المحيطة بالمقام، في كل مرة تفرض فيها اقتحام المستوطنين له، ما يؤدي لاندلاع اشتباكات عنيفة مع الفلسطينيين في المنطقة.

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