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شؤون فلسطينية

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها

الشيوخي يدعو المواطنين لمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها
رام الله - دنيا الوطن
دعا امين عام اللجان الشعبية ورئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، عزمي الشيوخي، المواطنين لمواجهة تغول ارتفاع الأسعار وتغول الاستيطان في جميع محافظات الوطن بمقاطعة البضائع التي ترتفع أسعارها ومقاطعة البضائع الإسرائيلية ودعم المنتج المحلي .

وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، أن اللجان الشعبية وجمعية حماية المستهلك يعملان على وضع برنامج اعلامي وميداني لمقاطعة البضائع والخدمات التي يقوم أصحابها بالتلاعب بأسعارها والتغول على المواطنين من خلال رفع أسعارها ومقاطعة أيضا البضائع الإسرائيلية ودعم المنتج الوطني والمحلي.

وأضاف ان المقاطعة شكل من اشكال المقاومة وعلينا ان نقاطع بضائع من يتلاعب بقوت أبناءنا كائن من كان سواء كان من بعض الشركات الاحتكارية والموردين وبعض تجارنا الجشعين او من المحتلين والمستوطنين المستعمرين .

وفي نفس الاطار أضاف الشيوخي ان حملات المقاطعة ستشمل مقاطعة بضائع وخدمات الاحتلال الإسرائيلي والاستيطاني الاستعمارية الاحلالية .

وقال ان المواطن والمستهلك الفلسطيني اصبح ما بين مطرقة غول الاستيطان الذي يسرق ارضنا ومقدراتنا وثرواتنا وسنديان الشركات الاحتكارية وبعض الموردين والتجار الجشعين الذين يريدون سرقة اموالنا واحتلال جيوبنا على حساب البطون الخاوية نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطنين وجمهور المستهلكين في المناطق الفلسطينية من إجراءات الاحتلال الإسرائيلي الظالم  .
 
وحمل الشيوخي المسؤولية عن ارتفاع الأسعار لمن وصفهم بمصاصي الدماء من أبناء جلدتنا ومن المحتلين .

ووصف الذين يعملون على رفع الأسعار بحيتان السوق والشركات الاحتكارية وبعض الموردين والتجار الجشعين الذين بتغولون على شعبنا الصامد المرابط ولا يخشون الله بشعبنا الذي لا يزال صامد وهو يرزح تحت نير الاحتلال وغول الاستيطان .

وأوضح ان المستوطنين  يريدون السيطرة على ارضنا من خلال مصادرتها وتفريغها من محتواها السكاني بالتهجير القصري والتطهير العرقي لاحتلالها وان الذين يتلاعبون بالأسعار أيضا من أبناء جلدتنا فهم يريدون تفريغ جيوبنا وسرقتها والسيطرة على ما تبقى من مدخراتنا وسرقة اموالنا لاحتلال جيبنا لزيادة ثرائهم على حساب زيادة افقار شعبنا مما يساهم في تهجيرهم عن ارضهم.

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