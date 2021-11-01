شؤون فلسطينية

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين

اشتية يطلع الرئيس الأندونيسي على آخر التطورات في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
 التقى رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الإثنين، الرئيس الاندونيسي جوكو ويدودو، على هامش مشاركته في قمة المناخ بمدينة غلاسكو الأسكتلندية، وأطلعه على آخر مستجدات الأوضاع في فلسطين، والانتهاكات الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

ونقل رئيس الوزراء تحيات الرئيس محمود عباس للرئيس الإندونيسي وحكومة بلاده وشعبه، مثمنا دعم إندونيسيا المستمر لفلسطين في كافة المحافل الدولية، ونصرة قضية شعبنا العادلة، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وأشار إلى أنه في ظل الفراغ السياسي، يجب إعادة تفعيل الرباعية الدولية وبلورة مبادرة سياسية قائمة على أساس القانون الدولي والقرارات الأممية، لحماية حل الدولتين الذي يتلاشى بفعل الاستيطان، ولإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.

وشدد اشتية على أهمية تعزيز التعاون ما بين فلسطين وإندونيسيا على كافة الأصعدة.

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