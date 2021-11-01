إعلام الاسرى: الأسير شادي أبو عكر يعلق إضرابه عن الطعام

رام الله - دنيا الوطنعلّق الأسير شادي أبو عكر، مساء اليوم الاثنين، إضرابه المفتوح عن الطعام، وانتصر على السجان بعد معركة إضراب استمرت 70 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري في سجون الاحتلال.وأفاد مكتب إعلام الأسرى أن الأسير شادي أبو عكر من مخيم عايدة شمال بيت لحم، علق إضرابه عن الطعام، بعد اتفاق مع ضابط المخابرات الإسرائيلي على تثبيت اعتقاله لـ6 أشهر، بعد إضراب عن الطعام استمر لـ70 يومًا، حيث سيفرج عنه في شهر نيسان المقبل.وفي 24 من اكتوبر الماضي قررت محكمة الاحتلال في عوفر، تثبيت أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق أبو عكر، لمدة ستة أشهر.ويقبع أبو عكر في سجن "عيادة الرملة"، وقامت إدارة السّجن بنقله إلى المستشفيات، وإعادته إلى السّجن، مع كل تدهور يطرأ على حالته، علما أنه أصبح يعاني من مشاكل في النظر، وتقيؤ، وضعف جسدي، وبطء في الكلام والحركة، وكذلك من أوجاع في كافة أنحاء الجسد.يشار إلى أن الأسير أبو عكر (37 عاماً)، من مخيم عايدة في بيت لحم، أسير سابق، أعاد الاحتلال اعتقاله في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وهو متزوج وأب لطفلين، وأمضى سابقاً عشر سنوات بشكل متواصل، وأفرج عنه عام 2012، ولاحقاً أعاد الاحتلال اعتقاله ثلاث مرات إداريّاً (بلا تهمة).ويواصل ستة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري وهم الأسير كايد الفسفوس منذ 110 أيام ومقداد القواسمة منذ 104 أيام وعلاء الأعرج منذ 86 يوماً وهشام أبو هواش منذ 77 يوماً وعياد الهريمي منذ 41 يوماً ولؤي الأشقر منذ 22 يوماً.