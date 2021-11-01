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وزير البيئة اللبناني: استقالة قرداحي أحد الخيارات وسيتم بحثها خلال اليومين المقبلين

وزير البيئة اللبناني: استقالة قرداحي أحد الخيارات وسيتم بحثها خلال اليومين المقبلين
رام الله - دنيا الوطن
أكد ناصر ياسين، وزير البيئة اللبناني، أن طرح استقالة وزير الإعلام، جورج قرداحي، أحد الخيارات، لافتا إلى أنه سيتم بحثها خلال اليومين المقبلين.

وقال ياسين في تصريحات لقناة (الجزيرة)، مساء اليوم الاثنين: "نحن بحاجة لإعادة بناء الثقة بين #لبنان ودول الخليج ونعول على جهد عربي"، مضيفا: "الدعم العربي ساهم في حل العديد من الأزمات اللبنانية سابقا".

وفي السياق، أكد وزير البيئة اللبناني، أن هناك ضرورة لبدء حوار مع المملكة العربية السعودية، يتم البناء عليه لحل الأزمة الحالية.

وقد أثارت تصريحات قرداحي حول الحرب في اليمن، غضب كلاً من المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، حيث أعرب الدولتان الخليجيتان عن استغرابهما لهذه التصريحات.

يشار إلى ان وزير الإعلام اللبناني، قد قال في تصريحات سابقة له، أكد انها قبل توليه من نصبه بالحكومة اللبنانية: "حرب اليمن عبثية ويجب توقفها بأسرع وقت"، مضيفا: "الحوثيون من حقهم الدفاع عن انفسهم ضد أي قوى خارجية".

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