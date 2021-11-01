بريطانيا تطلب عقد جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان الدولي بشأن السودان

رام الله - دنيا الوطنقالت بريطانيا اليوم الاثنين إنها طلبت من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عقد جلسة طارئة بشأن السودان عقب سيطرة العسكريين على السلطة في الأسبوع الماضي.وكتب سيمون مانلي سفير بريطانيا لدى الأمم المتحدة بجنيف في تغريدة "تصرفات الجيش السوداني خيانة للثورة والانتقال الديمقراطي وآمال الشعب السوداني"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).وفي الأسبوع الماضي، تولى الجيش السوداني السلطة في البلاد واعتقل مسؤولين مدنيين وسياسيين، كما وعد بتشكيل حكومة جديدة من التكنوقراط.وقوبلت خطوات العسكريين بمعارضة وتظاهرات في الشوارع الأسبوع الماضي.