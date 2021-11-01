المرور بغزة: وفاة طفلين بحادثي دهس منفصلين شمالي القطاع
أعلنت إدارة شرطة المرور والنجدة، مساء الإثنين، وفاة طفلين في حادثي دهس منفصلين ببلدة جباليا شمالي القطاع.
وقالت "المرور" إن الطفل (محمد جمال النجار -4 سنوات) توفي على الفور جراء صدمه من قبل شاحنة باطون قرب بنك فلسطين في بلدة جباليا.
وفي حادث آخر، أعلنت شرطة المرور وفاة الطفل (أسامة ياسين سليمان - عامان ونصف) إثر دهسه من قبل مركبة من نوع "جيب - نيسان" قرب منطقة "أبو شباك".
وأوضحت أنه تم توقيف السائقين المتسببين في الحادثين، وهما (م، ن) و(ب، خ) وحجز المركبتين حسب الأصول، في حين يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضيتين.
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