المرور بغزة: وفاة طفلين بحادثي دهس منفصلين شمالي القطاع

رام الله - دنيا الوطنأعلنت إدارة شرطة المرور والنجدة، مساء الإثنين، وفاة طفلين في حادثي دهس منفصلين ببلدة جباليا شمالي القطاع.وقالت "المرور" إن الطفل (محمد جمال النجار -4 سنوات) توفي على الفور جراء صدمه من قبل شاحنة باطون قرب بنك فلسطين في بلدة جباليا.وفي حادث آخر، أعلنت شرطة المرور وفاة الطفل (أسامة ياسين سليمان - عامان ونصف) إثر دهسه من قبل مركبة من نوع "جيب - نيسان" قرب منطقة "أبو شباك".وأوضحت أنه تم توقيف السائقين المتسببين في الحادثين، وهما (م، ن) و(ب، خ) وحجز المركبتين حسب الأصول، في حين يجري استكمال الإجراءات القانونية في القضيتين.