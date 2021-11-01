جبارين: واقع السجون منذ عملية جلبوع متوتر للغاية والأمور تتدحرج نحو التصعيد

رام الله - دنيا الوطنأكد زاهر جبارين، عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، مسؤول ملف الأسرى فيها، أن واقع السجون منذ عملية جلبوع متوتر للغاية.وأشار جبارين في تصريحات لإذاعة (صوت الأقصى) مساء اليوم الاثنين، إلى أن الأمور تتدحرج نحو الكثير من التصعيد مع الاحتلال، لافتا إلى أن الأسرى الفلسطينيين الأبطال استطاعوا أن ينتزعوا حقوقهم من إدارة السجون.وقال جبارين: "نحن كمقاومة نرقُب كل ما يجري في السجون وعلى كافة مستويات القيادة، ونحن كمقاومة أخبرنا كل الدول التي لنا علاقة بها بأن هذه القضية قد تفجر الأوضاع، ولا يمكن لنا كمقاومة وكشعب فلسطيني أن نسكت في حال تعرض الأسرى لأي أذى".وطالب جبارين، كل الشعب الفلسطيني بأن يكونوا سداً منيعا، وبجانب الأسرى في سجون الاحتلال ضد هذا المحتل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الضفة المحتلة من شمالها إلى جنوبها بكل مدنها وقُراها، منتفضة حول قضيتها الأساسية، وأن الشعب الفلسطيني سيواصل التضامن مع إخوانهم الأسرى في السجون.وفي السياق ذاته، أكد جبارين أن الحركة الأسيرة في النهاية هي التي ستنتصر بعون الله عز وجل، وأن الشعب الفلسطيني ومقاومته سيكون عوناً للأسرى في سجون الاحتلال.