لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

رام الله - دنيا الوطنبدأت لجنة التحقيق الحكومية في حادثة فرار الأسرى الستة من سجن جلبوع بجمع المواد اللازمة لعملها.وبحسب صحيفة (معاريف)، فقد اتصلت اللجنة بالشرطة الإسرائيلية للحصول على المواد التي تم جمعها في التحقيقات التي أجرتها (موافقة النائب العام، لافتة إلى أنها تواصلت مع إدارة السجون للحصول على المواد ذات الصلة بفرار الأسرى.وأوضحت الصحيفة أن اللجنة تعتزم الاتصال بالهيئات الأخرى للحصول على المواد المطلوبة.وكان ستة أسرى فلسطينيين فروا من سجن جلبوع مطلع سبتمبر الماضي عبر نفق حفروه أسفله، لكن الشرطة الإسرائيلية بالتعاون مع الجيش والشاباك أعادت اعتقالهم خلال أسبوعين من أعمال البحث والتمشيط والمطاردة.