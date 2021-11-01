الضفة وغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و390 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.





وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 7، الخليل 66، جنين 25، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 24، طوباس 2، طولكرم 4، نابلس 7، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 1، سلفيت 0، قطاع غزة 241".

وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 20، الخليل 9 ، جنين 7، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 20، طوباس 4، طولكرم 5، نابلس 27، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 7، سلفيت 0، قطاع غزة 456".





وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة من أريحا والأغوار، حالة من طولكرم.





ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 95 مريضاً، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطن