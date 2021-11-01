عاجل

  • (معاريف): لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

  • الرئيس عباس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

شؤون فلسطينية

الضفة وغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و390 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الضفة وغزة: تسجيل 8 حالات وفاة و390 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 97.8% فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 1.2% ونسبة الوفيات 1% من مجمل الإصابات.

وأشارت الوزيرة إلى أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: "ضواحي القدس 7، الخليل 66، جنين 25، بيت لحم 12، رام الله والبيرة 24، طوباس 2، طولكرم 4، نابلس 7، قلقيلية 1، أريحا والأغوار 1، سلفيت 0، قطاع غزة 241".
وأضافت د. الكيلة أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: "ضواحي القدس 20، الخليل 9 ، جنين 7،  بيت لحم 12، رام الله والبيرة 20، طوباس 4، طولكرم 5، نابلس 27، قلقيلية 2، أريحا والأغوار 7، سلفيت 0، قطاع غزة 456".

وسجلت 6 حالات وفاة نتيجة الإصابة بالفيروس في قطاع غزة، حالة من أريحا والأغوار، حالة من طولكرم.

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 55 مريضاً في غرف العناية المكثفة، فيما يٌعالج في مراكز وأقسام (كورونا) في المستشفيات في الضفة 95 مريضاً، بينهم 11 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

أخبار ذات صلة

لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

لجنة التحقيق في فرار الأسرى الستة تباشر عملها بجمع الأدلة

الرئيس عباس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

الرئيس عباس يصل إلى إيطاليا في زيارة رسمية

إسرائيل توافق على الترويج لبناء 1303 شقة سكنية للفلسطينيين بمناطق (C)

إسرائيل توافق على الترويج لبناء 1303 شقة سكنية للفلسطينيين بمناطق (C)

تجار وموردو السلع الغذائية الأساسية: لا ارتفاع على الأسعار حتى نهاية العام الجاري

تجار وموردو السلع الغذائية الأساسية: لا ارتفاع على الأسعار حتى نهاية العام الجاري

غانتس يصدر أوامر بمنع المستوطنين من التملك في الضفة الغربية

غانتس يصدر أوامر بمنع المستوطنين من التملك في الضفة الغربية

أبو عمرو: نؤكد على أهمية الدور الأوروبي بدعم عملية السلام وإقامة دولتنا

أبو عمرو: نؤكد على أهمية الدور الأوروبي بدعم عملية السلام وإقامة دولتنا

روحي فتوح: إسرائيل أكدت للعالم انها لا تأبه لحقوق الانسان

روحي فتوح: إسرائيل أكدت للعالم انها لا تأبه لحقوق الانسان

&#34;الخارجية&#34; تدعو الإدارة الأميركية لفتح القنصلية في القدس

"الخارجية" تدعو الإدارة الأميركية لفتح القنصلية في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

أبو عمرو: نؤكد على أهمية الدور الأوروبي بدعم عملية السلام وإقامة دولتنا

أبو عمرو: نؤكد على أهمية الدور الأوروبي بدعم عملية السلام وإقامة دولتنا

روحي فتوح: إسرائيل أكدت للعالم انها لا تأبه لحقوق الانسان

روحي فتوح: إسرائيل أكدت للعالم انها لا تأبه لحقوق الانسان

دولة فلسطين تشارك في مؤتمر الأطراف 26 لاتفاقية الأمم المتحدة

دولة فلسطين تشارك في مؤتمر الأطراف 26 لاتفاقية الأمم المتحدة

طالع: كشف &#34;جوازات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح

طالع: كشف "جوازات مصرية" للسفر عبر معبر رفح

مسقط: عقد جلسة المشاورات السياسية الفلسطينية- العُمانية الأولى

مسقط: عقد جلسة المشاورات السياسية الفلسطينية- العُمانية الأولى

غزة: دعوات لتحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء عن التجاذبات السياسية

غزة: دعوات لتحييد ملف إدارة قطاع الكهرباء عن التجاذبات السياسية

فلسطين: أكثر من 9 حالات لكل 100 ألف شخص معدل حدوث سرطان الرئة

فلسطين: أكثر من 9 حالات لكل 100 ألف شخص معدل حدوث سرطان الرئة

الجامعة العربية تحذر من فرض المنهاج الإسرائيلي بالمدارس لتزوير التاريخ الفلسطيني

الجامعة العربية تحذر من فرض المنهاج الإسرائيلي بالمدارس لتزوير التاريخ الفلسطيني

منوعات

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: ناهد السباعي تكشف الكثير من أسرارها وعلاقتها بوالدتها

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

شاهد: شبيه الفنان أمير كرارة يُحدث ضجة

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

نشوى مصطفى تتنازل عن قضية المتحرشين بابنتها.. لهذا السبب

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

هل تزوجت كنزي عمر دياب بعد ظهورها بفستان الزفاف؟

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

فاتن موسى تهاجم طليقها مصطفى فهمي بهذا المنشور

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

زوجة خالد الصاوي تكشف عن آخر تطوراته الصحية

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: ندين نجيم تفجر مفاجأة عن سر جمالها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: لحظات رومانسية تجمع إلهام الفضالة بزوجها

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: معجبة تلقي بنفسها أمام سيارة محمد حماقي

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

شاهد: رحمة رياض تبكي خلال إحيائها لحفل غنائي في العراق

عربي

قناة (كان): وفد إسرائيلي زار ‎الخرطوم خلال الأيام الأخيرة

قناة (كان): وفد إسرائيلي زار ‎الخرطوم خلال الأيام الأخيرة

رئيس الحكومة اللبنانية: مناشدتي للوزير قرداحي لم تترجم واقعياً

رئيس الحكومة اللبنانية: مناشدتي للوزير قرداحي لم تترجم واقعياً

وزير الخارجية السعودي يشترط إقامة الدولة الفلسطينية قبل التطبيع مع إسرائيل

وزير الخارجية السعودي يشترط إقامة الدولة الفلسطينية قبل التطبيع مع إسرائيل

اليمن: مقتل وإصابة 29 مدنياً بضربة صاروخية في مأرب

اليمن: مقتل وإصابة 29 مدنياً بضربة صاروخية في مأرب