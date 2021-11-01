بينت يطالب أستراليا بتصنيف حزب الله كمنظمة "إرهابية"

رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت برئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون خلال مؤتمر غلاسكو للمناخ.وبحسب صحيفة (معاريف) ناقش الاثنان التهديد الإيراني، ودعا بينت رئيس الوزراء الأسترالي إلى التصرف بإدانة إيران في اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المقبل، والمتوقع عقده في وقت لاحق من الشهر الجاري.وقالت الصحيفة إن بينت طلب من أستراليا تعريف حزب الله بجميع أفرعه كمنظمة "إرهابية" رسميًا، وهو أمر مطروح حاليًا على جدول الأعمال في أستراليا.وأوضحت أن بينت في نهاية الاجتماع دعا موريسون وزوجته في زيارة رسمية لإسرائيل.