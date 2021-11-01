شؤون فلسطينية

تجار وموردو السلع الغذائية الأساسية: لا ارتفاع على الأسعار حتى نهاية العام الجاري

تجار وموردو السلع الغذائية الأساسية: لا ارتفاع على الأسعار حتى نهاية العام الجاري
رام الله - دنيا الوطن
أعلن تجار وموردو السلع الغذائية الأساسية، اليوم الاثنين، المحافظة على السعر الحالي لأسعار السلع الأساسية، وعدم رفعها حتى نهاية العام الجاري بالرغم من الارتفاع العالمي لأسعار السلع، نتيجة تداعيات الجائحة الصحية التي عطلت حركة الإنتاج في مختلف بلدان العالم خلال العام المنصرم.

وأكدوا خلال لقائهم مع وزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في مقر الوزارة بمدينة رام الله، أن المخزون التمويني في فلسطين، يلبي احتياج المواطنين، مع الالتزام ببيع هذا المخزون وفق السعر القديم، والمحدد من قبل الوزارة، آخذين بعين الاعتبار أهمية تضافر الجهود من قبل كافة الأطراف لمواجهة تداعيات الجائحة الصحية على أسعار السلع، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وشدد المجتمعون خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة الوزير ومشاركة رئيس المجلس التنسيقي لمؤسسات القطاع الخاص/ رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عمر هاشم، ورئيس الاتحاد العام للصناعات بسام ولويل، ورئيس جمعية رجال الاعمال الفلسطينيين محمد العامور، وقوفهم بجانب الحكومة في مواجهة الأزمة الراهنة، والتزامهم بعدم رفع الأسعار في الوقت الذي تتوفر فيه كمية من المخزون التمويني للسلع الأساسية.

ودعوا المواطنين الى عدم التزاحم على شراء السلع الأساسية، والانجرار وراء الشائعات عن قرب موجة من الغلاء، مؤكدين عدم وجود احتكار، واستمرار عمليات توريد السلع من مختلف بلدان العالم، آخذين بعين الاعتبار التأخر في عملية النقل والشحن في ظل زيادة الطلب العالمي على السلع.

وشدد الوزير على تعليمات الرئيس محمود عباس بمتابعة موضوع ارتفاع الأسعار، وتأكيده على أهمية المحافظة على الأمن والمخزون الغذائي للمواطن الفلسطيني.

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