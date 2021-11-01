غانتس يصدر أوامر بمنع المستوطنين من التملك في الضفة الغربية

رام الله - دنيا الوطنذكرت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، اليوم الاثنين، أن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس، أصدر أوامر بمنع المستوطنين من التملك في مناطق الضفة الغربية.ووفقاً للصحيفة، أبلغ غانتس، المحكمة العليا الإسرائيلية الأسبوع الماضي، بأنه ألغى مُبادرة تسمح للمستوطنين بشراء أراضٍ في الضفة الغربية بشكل خاص، وذلك بهدف منع الاحتكاك مع السلطة الفلسطينية.وأفادت الصحيفة، بأن هذه الخطوة تأتي كذلك ردًا على التماس تقدمت به حركة يمينية تطالب بإلغاء القانون المعمول به بحجة أنه يقوم على التمييز على أساس عرقي.