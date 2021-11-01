شؤون فلسطينية

دولة فلسطين تشارك في مؤتمر الأطراف 26 لاتفاقية الأمم المتحدة

دولة فلسطين تشارك في مؤتمر الأطراف 26 لاتفاقية الأمم المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
بمشاركة 197 طرف في اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ تم اليوم في مدينة جلاسكو الافتتاح الرسمي لأعمال المؤتمر حيث تشارك دولة فلسطين بوفد رسمي رفيع المستوى برئاسة دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه ويضم في عضويته كلا من السيد جميل مطور / رئيس سلطة جودة البيئة والسفير د. حسام زملط / سفير فلسطين في المملكة المتحدة ومستشار رئيس سلطة جودة البيئة/ م. نضال كاتبة وعدد من مستشاري دولة رئيس الوزراء وذلك في الفترة من 29 أكتوبر / تشرين الأول وحتى 14 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويأتي انعقاد مؤتمر الأطراف السادس والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بعد ان تم تأجيل انعقاده لمدة عام كامل بسبب جائحة كورونا.

حيث ينعقد المؤتمر بعد إصدار نتائج العديد من الأبحاث العلمية التي تشير الى ان التغير المناخي يحدث بشكل متسارع وعلى نحو خطير مما يهدد الحياة البشرية والنظم البيئية الطبيعية وبما يتجاوز الأهداف التي وضعتها الدول في الاتفاقية الإطارية واتفاقية باريس.

وقد شاركت سلطة جودة البيئة ممثلة بالسيد المطور وم. كاتبة في اجتماعات مجموعة الـ 77 والصين التي تسبق انعقاد المؤتمر بهدف الاتفاق على موقف موحد من قبل التكتل الأكبر داخل الاتفاقية والذي يضم 134 دولة تمثل ما نسبته 80% من سكان العالم.

واكد الوفد الفلسطيني على أهمية عدم تسييس التمويل المناخي وأكد على ضرورة الطلب من الدول الصناعية والصناديق المرتبطة بالاتفاقية على ضمان حق جميع الدول الأطراف للاستفادة من المصادر المالية المتاحة على قدم المساواة.

وشارك الوفد الفلسطيني في اجتماعات المجموعة العربية على مستوى رؤساء الوفود حيث تم الاجتماع مع رؤساء الهيئة الفرعية للتنفيذ والهيئة الفرعية للمشورة العلمية ونقل التكنولوجيا.

وطالب الوفد الفلسطيني بضرورة تفعيل القرار الصادر عن اتفاقية باريس والقاضي بأن يقوم صندوق التكيف بتوفير الدعم للدول الأطراف في اتفاقية باريس وهذا لم يتم حتى تاريخه رغم مرور أكثر من 5 سنوات على اتفاقية باريس.

ويجدر الاشارة الى ان دولة رئيس الوزراء د. محمد اشتيه سيشارك في قمة القادة التي سوف تنعقد على مدى اليومين القادمين والتي يرأسها السيد بوريس جونسون/رئيس الوزراء البريطاني. حيث سيلقي د. محمد اشتيه كلمة دولة فلسطين في المؤتمر الذي سيشارك فيه العديد من رؤساء الدول والحكومات بهدف الاتفاق على آليات ووسائل تنفيذ اتفاقية باريس لتغير المناخ وعلى هدف ان لا يتجاوز الارتفاع في درجة الحرارة عن 2 درجة مئوية بالمقارنة مع درجة الحرارة ما قبل الحركة الصناعية.

حيث سيركز الوفد الفلسطيني على بذل الجهود الهادفة للحصول على تمويل المشاريع الواردة في خطة المساهمات المحددة وطنيا والتي تشمل العديد من القطاعات والتي تقدر قيمتها بما يزيد عن ستة مليارات دولار حتى العام 2040.

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