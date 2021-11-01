طالع: كشف "جوازات مصرية" للسفر عبر معبر رفح











رام الله - دنيا الوطنتعلن الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني عن كشف "جوازات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري.ووفق الهيئة فإن السفر سيكون غداً الثلاثاء (2 نوفمبر)، للأسماء حتى الرقم (50) من الكشف، والذين عليهم إجراء فحص (كورونا) الآن وحتى الساعة 6 مساء في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات، والتواجد الساعة 6 صباح الثلاثاء في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.وقالت الهيئة: في باقي الأسماء في الكشف: التوجه لإجراء فحص (كورونا) غداً الثلاثاء بدءاً من الساعة 9 صباحاً، وانتظار إعلان جديد بخصوص سفرهم.