رئيس الحكومة اللبنانية: مناشدتي للوزير قرداحي لم تترجم واقعياً

وأثارت تصريحات جورج قرداحي، وزير الإعلام اللبناني، بشأن الحوثيين واليمن، جدلاً واسعاً، وغضباً خليجياً كبيراً، وأزمة دبلوماسية عربية، في حين استدعت عدة دول خليجية سفرائها من بيروت، والطلب من سفير لبنان مغادرة بلادها، كما تم حظر الوارادات اللبنانية، وسط مطالبات لقرداحي بالاستقالة، واتخاذ القرار المناسب لإصلاح العلاقات.



وكان قرداحي قال في تصريحات مسجلة لبرنامج "برلمان شعب" الذي يبث على إحدى منصات قناة (الجزيرة) الرقمية، في معرض رده على سؤال حول موقفه مما يحدث في اليمن: " شعب يدافع عن نفسه، هل يعتدون على أحد؟ في نظري هذه الحرب عبثية يجب أن تتوقف".



واعتبر أن "الحوثيين يدافعون عن أنفسهم في وجه اعتداء خارجي"، ليوجه له أحد الحضور سؤالاً: "هل تعتبر أن الإمارات والسعودية تعتديان على اليمن؟، ليرد: "أكيد في اعتداء، ليس لأنهم السعودية أو الإمارات، ولكن لأن هناك اعتداء منذ ثماني سنوات مستمراً، وما لا يستطيع تنفيذه في عامين أو ثلاثة لن تستطيع تنفيذه في ثماني سنوات".





رام الله - دنيا الوطنقال نجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية، أنه كان قد ناشد وزير الإعلام جورج قرداحي بأن يغلب حسه الوطني على أي أمر آخر.وأضاف ميقاتي وقف ما نقل موقع قناة (الميادين): "مناشدتي للوزير قرداحي لم تترجم واقعياً"، متابعاً: "نحن أمام منزلق كبير وإذا لم نتداركه سنكون وقعنا في ما لا يريده أحد منا".